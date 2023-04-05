День неонатолога отметили сегодня в Мурманске

Министр здравоохранения посетил Мурманский перинатальный центр, поздравил врачей с профессиональным праздником и обсудил результаты работы центра и выслушал пожелания врачей для более эффективной работы учреждения.

Для тех, кто не знает, неонатолог – это врач, который оберегает здоровье новорожденных малышей в первые 28 дней жизни. В том числе, выхаживает тех малышей, которые появились на свет раньше положенного срока. Эта профессия появилась сравнительно недавно, около 20 лет назад.

Неонатология отделилась от крупного врачебного направления – педиатрии.

Александр Залесный, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии – руководитель перинатального центра ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Неонатологов в Мурманской области немного, их порядка 25 человек. В каждом родовспомогательном учреждении должны и есть неонатологи, но большее их, конечно, в перинатальном центре, в связи со спецификой его работы. Так как здесь группа риска детей, которые с перинатальной паталогией рождаются, недоношенными. И именно уровень образования и квалификации врачей-неонатологов в перинатальном центре – он очень актуален».

Мурманский перинатальный центр посетил министр здравоохранения и провёл совещание с представителями этой важной профессии. На встрече поговорили об итогах и перспективах работы неонатологической службы центра. Врачи смогли поделиться актуальными на сегодняшний день проблемами.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: «Здесь хорошие показатели с положительной динамикой в последние годы, что безусловно очень радует, поскольку речь идёт о сохранённых жизнях наших самых маленьких пациентов. Появляются новые технологии, мы держим руку на пульсе и постоянно проводим переоснащение: докупаем то, что, так скажем, вышло из тренда, так и покупаем новое оборудование для поддержания новых технологий».

В перинатальном центре работают 12 врачей-неонатологов. За три месяца 2023 года здесь уже родился 521 ребёнок. Как говорят врачи, в последние годы, медицина, в том числе в неонатологии, сделала большой рывок вперёд: это и другие подходы в лечении, и другая аппаратура, и новые методики. Одно остаётся неизменным…

Татьяна Лаврушина, врач–неонатолог, заведующая отделением новорожденных: «Работая в родильном доме, работая неонатологом, мы постоянно получаем массу положительных эмоций, эндорфины, поэтому у нас всегда улыбка на лице. В общем-то это состояние души, отношение к детям – оно, вы сами знаете, оно должно быть такое, как к своим детям».

Врачей-неонатологов поздравили с профессиональным праздником и вручили букеты цветов.