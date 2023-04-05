В Мурманской области пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»В Мурманской области стартовал региональный конкурс «Сувенир года. Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.23 19:30

День неонатолога отметили сегодня в Мурманске

Министр здравоохранения посетил Мурманский перинатальный центр, поздравил врачей с профессиональным праздником и обсудил результаты работы центра и выслушал пожелания врачей для более эффективной работы учреждения.

Для тех, кто не знает, неонатолог – это врач, который оберегает здоровье новорожденных малышей в первые 28 дней жизни. В том числе, выхаживает тех малышей, которые появились на свет раньше положенного срока. Эта профессия появилась сравнительно недавно, около 20 лет назад.

Неонатология отделилась от крупного врачебного направления – педиатрии. 

Александр Залесный, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии – руководитель перинатального центра ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Неонатологов в Мурманской области немного, их порядка 25 человек. В каждом родовспомогательном учреждении должны и есть неонатологи, но большее их, конечно, в перинатальном центре, в связи со спецификой его работы. Так как здесь группа риска детей, которые с перинатальной паталогией рождаются, недоношенными. И именно уровень образования и квалификации врачей-неонатологов в перинатальном центре – он очень актуален».

Мурманский перинатальный центр посетил министр здравоохранения и провёл совещание с представителями этой важной профессии. На встрече поговорили об итогах и перспективах работы неонатологической службы центра. Врачи смогли поделиться актуальными на сегодняшний день проблемами.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: «Здесь хорошие показатели с положительной динамикой в последние годы, что безусловно очень радует, поскольку речь идёт о сохранённых жизнях наших самых маленьких пациентов. Появляются новые технологии, мы держим руку на пульсе и постоянно проводим переоснащение: докупаем то, что, так скажем, вышло из тренда, так и покупаем новое оборудование для поддержания новых технологий».

В перинатальном центре работают 12 врачей-неонатологов. За три месяца 2023 года здесь уже родился 521 ребёнок. Как говорят врачи, в последние годы, медицина, в том числе в неонатологии, сделала большой рывок вперёд: это и другие подходы в лечении, и другая аппаратура, и новые методики. Одно остаётся неизменным…

Татьяна Лаврушина, врач–неонатолог, заведующая отделением новорожденных: «Работая в родильном доме, работая неонатологом, мы постоянно получаем массу положительных эмоций, эндорфины, поэтому у нас всегда улыбка на лице. В общем-то это состояние души, отношение к детям – оно, вы сами знаете, оно должно быть такое, как к своим детям».

Врачей-неонатологов поздравили с профессиональным праздником и вручили букеты цветов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)На снижение зарплаты ради удалёнки согласны 4 из 10 россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 37 копеек, доллар укрепился почти на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Части жителей Мурманской области будет произведён перерасчёт за общедомовые ресурсы-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика