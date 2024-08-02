День образования отмечает Морской отряд Северо-Западного округа Росгвардии

Личный состав Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии выполняет задачи по охране важнейшего государственного предприятия ФГУП «Атомфлот», принимает участие в спасении экипажей и пассажиров судов, а также в задержании нарушителей.

За годы существования сотрудники отряда задержали более 30 тысяч нарушителей, изъяли более 10 тысяч единиц оружия.

Антон Филатов, врио командира Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии: «В этот день, если честно, ощущаю волнение, гордость, конечно, за нашу воинскую часть, за наш Морской отряд».

Спецподразделение было образовано 35 лет назад и с тех пор выработало многие принципы работы. Они, к слову, отчаиваются во время регулярных учений. Кадры одной из таких тренировок показали во время торжественной встречи.

Отдельное внимание на таких операциях бойцы Морского отряда уделяют задержанию судов-нарушителей силами дивизиона катеров и обнаружению подводных диверсионных групп боевыми пловцами.

Празднование продолжило торжественное внесение Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени Морского отряда.

Также состоялось награждение за высокие показатели по службе и проявленную инициативу. Поздравления и благодарности вручали заместитель губернатора Мурманской области - министр региональной безопасности Артём Долгов и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Ваше подразделение Росгвардии – это особое подразделение. И то, что мы увидели – часть кадров сегодня из фильма, из истории – это только частица, но она говорит о многом».

Также в честь праздника росгвардейцы организовали выставку оружия, которое стоит на вооружении Морского отряда. Представленные автоматы и пистолеты были, конечно, необычными. Особенность заключается в том, что они могут использоваться как на суше, так и под водой, сохраняя свои стрелковые характеристики, что очень удобно для водолазов. Такое оружие специально разработано для борьбы с подводными диверсантами.

В завершении праздничной программы для военнослужащих состоялся праздничный концерт.