ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Михаил Зуб

Уважаемая редакция Арктик ТВ: 1.Наверное по техническим причинам,указанна не та ссылка по ст.25.1.НК,поэтому что бы Вам осознать,что она не просто действует,но ведеться борьба с Минфином,Минэкономразв