День открытых дверей для будущих медицинских работников прошёл в областном центре

350 школьников со всей Мурманской области приехали в столицу Заполярья, чтобы узнать, что значит спасать жизни окружающим людям. День открытых дверей для будущих медицинских работников в третий раз собрал в Мурманске школьников, заинтересованных в получении высшего и среднего медицинского образования.

Большую профориентационную встречу организовал региональный Минздрав и кадровый центр.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Работа с привлечением кадров ведётся у нас достаточно интенсивно. У нас реализуется порядка двадцати мер социальной поддержки, благодаря чему мы в прошлом году получили 76 целевиков, которые поступили от нашего региона в вузы Российской Федерации».

В День открытых дверей у абитуриентов была возможность пообщаться с представителями 7 вузов медицинской направленности из Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Твери, Нижнего Новгорода и Мурманска, а также Мурманского и Кольского медицинских колледжей. Специалисты рассказали участникам о своих образовательных организациях, возможностях и перспективах обучения.

Ирина Шадрина, ректор Мурманского арктического университета: «С 2012 года в Мурманском арктическом университете открыт факультет, а теперь уже и институт, где наши абитуриенты могут поступить на специальность «Лечебное дело». У нас первый выпуск состоится в 2026 году и к этому выпуску мы, конечно, очень сильно готовимся. Ребята у нас достаточно зрелые, умные».

Привлечение медицинских кадров одна из ключевых задач региона. Мурманская область активно развивает программы целевого обучения, а также сопровождает специалистов решивших приехать в наш регион.