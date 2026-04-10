День открытых дверей, или 104 года архивной службе Мурманской области

Именно в стенах регионального учреждения хранится история нашего края. В честь праздника сотрудники областного архива традиционно провели День открытых дверей.

Начало архивному делу на Мурмане было положено 10 апреля 1922 года, когда был создан губернский отдел Центрального архива РСФСР. Сейчас Государственный архив Мурманской области является крупнейшим в регионе источником информационных ресурсов по истории Кольского полуострова. В честь дня рождения в учреждении организовали разнообразные экскурсии по залам учреждения и не только.

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области: «В эти дни три выставки будут у нас будут проходить».

Кроме того, гости могли поучаствовать в увлекательных мастер-классах по реставрации своих документов, созданию семейного архива и даже по подготовке документов к передаче в архив. Не обошлось без лекций об археологических открытиях, которые были в нашем регионе.

В рамках гостевого визита депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев пожелал сотрудникам и ветеранам архивной службы крепкого здоровья, благополучия и вручил награды областной Думы.

Отметим, что не только День открытых дверей в свой праздник сотрудники областного архива приглашают гостей. Регулярно раз в месяц они проводят экскурсии по залам учреждения для всех желающих ближе прикоснуться к истории.

