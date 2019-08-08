«День открытых дверей» проводит АО «Электротранспот»

Будущих водителей троллейбусов и всех мурманчан, которым интересно побывать на одном из старейших предприятий Мурманска – АО «Электротранспорт» приглашают на «День открытых дверей».

Напомним, на базе предприятия-перевозчика АО «Электротранспорт» постигают секреты ответственной профессии - водитель троллейбуса. А теоретическую часть преподают в Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота. Сейчас в образовательном учреждении продолжается приёмная кампания. До 14 августа абитуриенты могут подать документы на обучение по одной из самых востребованных специальностей.

«Есть люди, которые приняли осознанное решение связать свою жизнь и стать водителем троллейбуса, - говорит Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». – Им мы покажем, что их ждёт на предприятии, а кому просто интересно, могут прийти 13 августа в 14 часов на улицу Свердлова, 49. Наши специалисты ответят на все вопросы и проведут экскурсию по музею нашего предприятия».