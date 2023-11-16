Предновогоднее предупреждение: в Мурманской области за вырубку леса грозит штраф до 300 тысяч рублейВ Мурманске состоится торжественный митинг, посвящённый памяти воинов-оленеводов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.23 19:30

День открытых дверей «Живой классики» и одноимённый конкурс чтецов и поэзии прошли в Мурманской областной научной библиотеке

«Живая классика» – это широко известный конкурс юных чтецов как в России, так и за её пределами. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет демонстрируют ораторское и актёрское мастерство с помощью прочтения вслух отрывков знаковых произведений.

Наталья Савина, педагог-организатор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Сегодня будут выступления участников, которые могут пройти в полуфинал. Они будут отобраны для того, чтобы попасть в финал и попасть на финальный конкурс, который пройдёт в Санкт-Петербурге. А также для участников пройдёт мастер-класс от педагогов Мурманской детской театральной школы».

Основная цель конкурса - повышение популярности современной и классической литературы среди детей и подростков. И можно сказать, что с поставленными задачами организаторы проекта справляется отлично. Он завоевал любовь в 85 странах.

Всего за время существования конкурса в нём приняли участи 15 млн человек.

Ксения Бортникова, представитель фонда, конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Наш девиз – «Умным быть круто»! И это действительно так.  Мы всячески поддерживаем детей - подростков, которые хотят развиваться, которые хотят быть умными, которые воспитывают в себе лидерские качества. И, конечно, педагогов, которые вдохновляют их на это. Мы за развитие нашего общества, мы за развитие молодого поколения».

В научной библиотеке в этот раз свои таланты демонстрировали около 40 человек из Мурманской области. Сначала ребята прошли дистанционный этап, а затем отличившиеся попали на региональный.

Приглашённым гостем стал финалист конкурса 2020 года Даниил Блюдёнов, которому привили любовь к сцене и искусству. Дойти до финала ему также помогал любимый педагог, который верил в него и вкладывал душу. Ещё одним секретом высоких результатов он поделился с нами.

Даниил Блюдёнов, финалист конкурса юных чтецов, конкурса «Живая классика» в 2020 году: «Для того, чтобы зацепить жюри и людей, нужно быть искренним. Потому что в театре мы не играем, в театре живём. Я считаю, что нужно быть искренним в первую очередь».

Ежегодно тысячи человек, готовясь к конкурсу, стараются удивить членов жюри яркой подачей или произведениями. Но, несмотря на широкий выбор литературы, отрывки, которые наиболее часто можно услышать, это «У Лукоморья», «Письмо Татьяны» и «Бородино».

Отметим, победители регионального этапа получат путевки в международный детский центр «Артек». А суперфиналисты Всероссийского конкурса - возможность выступить на Красной площади в Москве.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в сфере лесной промышленности: итоги 10 месяцев 2023 года в фактах
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.11.23 22:30
Капремонт внутренних сетей МКД как должен проводиться?И кто обязан известить о нём собственников МКД и каким образом? *** Стояки горячей и холодной воды в МКД относятся к собственности жителей до
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Svetoslav
14.11.23 10:33
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанк
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
Moreman
13.11.23 23:00
Хорошая новость для стариков! Им пенсию поднимут c 1 января на 7,5%, а летом тарифы ЖКХ поднимут на 9,9% - это по-нашему! С любовью к России.
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Трюкач». Художественный сериал, 6 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатные «аппетиты» мурманчан выросли за год на 10000 рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 54 копейки, доллар потерял почти 51 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В 2024 году пенсии назначать будут по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика