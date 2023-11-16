День открытых дверей «Живой классики» и одноимённый конкурс чтецов и поэзии прошли в Мурманской областной научной библиотеке

«Живая классика» – это широко известный конкурс юных чтецов как в России, так и за её пределами. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет демонстрируют ораторское и актёрское мастерство с помощью прочтения вслух отрывков знаковых произведений.

Наталья Савина, педагог-организатор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Сегодня будут выступления участников, которые могут пройти в полуфинал. Они будут отобраны для того, чтобы попасть в финал и попасть на финальный конкурс, который пройдёт в Санкт-Петербурге. А также для участников пройдёт мастер-класс от педагогов Мурманской детской театральной школы».

Основная цель конкурса - повышение популярности современной и классической литературы среди детей и подростков. И можно сказать, что с поставленными задачами организаторы проекта справляется отлично. Он завоевал любовь в 85 странах.

Всего за время существования конкурса в нём приняли участи 15 млн человек.

Ксения Бортникова, представитель фонда, конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Наш девиз – «Умным быть круто»! И это действительно так. Мы всячески поддерживаем детей - подростков, которые хотят развиваться, которые хотят быть умными, которые воспитывают в себе лидерские качества. И, конечно, педагогов, которые вдохновляют их на это. Мы за развитие нашего общества, мы за развитие молодого поколения».

В научной библиотеке в этот раз свои таланты демонстрировали около 40 человек из Мурманской области. Сначала ребята прошли дистанционный этап, а затем отличившиеся попали на региональный.

Приглашённым гостем стал финалист конкурса 2020 года Даниил Блюдёнов, которому привили любовь к сцене и искусству. Дойти до финала ему также помогал любимый педагог, который верил в него и вкладывал душу. Ещё одним секретом высоких результатов он поделился с нами.

Даниил Блюдёнов, финалист конкурса юных чтецов, конкурса «Живая классика» в 2020 году: «Для того, чтобы зацепить жюри и людей, нужно быть искренним. Потому что в театре мы не играем, в театре живём. Я считаю, что нужно быть искренним в первую очередь».

Ежегодно тысячи человек, готовясь к конкурсу, стараются удивить членов жюри яркой подачей или произведениями. Но, несмотря на широкий выбор литературы, отрывки, которые наиболее часто можно услышать, это «У Лукоморья», «Письмо Татьяны» и «Бородино».

Отметим, победители регионального этапа получат путевки в международный детский центр «Артек». А суперфиналисты Всероссийского конкурса - возможность выступить на Красной площади в Москве.