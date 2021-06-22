День памяти и скорби в Мурманской области

22 июня в Мурманске и области прошёл День памяти и скорби, посвящённый восьмидесятилетию со дня начала Великой Отечественной войны.

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра немецкие захватчики без объявления войны вторглись на территорию Советского Союза.

На Кольской земле война шла не менее ожесточённо, чем на других участках фронта. Но оборону Заполярья было не сломить. Советские воины выстояли и смогли выгнать нацистских оккупантов.

В память об этих страшных событиях северяне возложили цветы к монументу Защитникам советского Заполярья.

Также 22 июня состоялась акция «Свеча памяти», во время которой жители Мурманской области вместе со всей страной зажгли свечи, а в рамках международной акции «Сад памяти» по всей области будут высажены деревья.