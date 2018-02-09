День пассажира в Мурманске будут проводить каждый год

С этого года 9 февраля в Мурманске в этот день будут проводить Дни пассажира. Инициатива была предложена руководством АО «Электротранспорт». Теперь все горожане смогут напрямую пообщаться с представителями организации и предложить свои меры по улучшению качества проезда в общественном транспорте.

Главный городской перевозчик - компания «Электротранспорт» в этом году отмечает свой уже 56-й день рождения. В связи с этим событием работники предприятия совместно с администрацией Мурманска впервые провели акцию «День пассажира». Она началась с «горячей линии», на которую звонили все неравнодушные горожане. На звонки отвечал генеральный директор компании Сергей Коробков. По его словам, телефон буквально разрывался

Северяне звонили, чтобы и похвалить, и высказать свои просьбы. Кстати, по итогам 2017 года Мурманск вошёл в десятку лучших городов в рейтинге по качеству работы общественного транспорта. «С одной стороны, есть безусловные достижения у работников «Электротранспорта», а есть проблемы, которые нужно решать, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Проблемы будут решать, в том числе, опираясь и на мнение горожан. Поэтому в День пассажира в салонах автобусов и троллейбусов руководители служб предприятия лично общались с мурманчанами. В том числе, обсудили и судьбу маршрута № 10, о котором сегодня ведутся споры в социальных сетях. Некоторые считают, что его, вскоре всего, попросту снимут с линии. Директор «Электротранспорта» опроверг все слухи и домыслы. «Мы сегодня рассматриваем вопросы, советуемся с мурманчанами, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». – Например, можно троллейбус убрать, добавив это же количество автобусов. Интервалы будут минимальные, где-то 3-5 минут, как в метро будут ходить на этом популярнейшем маршруте».

Ещё одна приятная новость: в преддверии годовщины со дня основания предприятия на городские маршруты вышли четыре новых троллейбуса. Транспортные средства произведены в Вологде и адаптированы под суровый климат Заполярья. Они спроектированы и изготовлены с учётом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров.