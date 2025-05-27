День первый: состоялось очередное заседание депутатов Мурманской областной Думы

Особенно оно тем, что разделено на два дня. В нём принимают участие и представители правительства региона, а на повестке дня 20 вопросов.

Два дня будет длиться это заседание. Сначала большое обсуждение в стенах областной Думы. А после в филармонии – отчёт деятельности правительства, который представит губернатор Андрей Чибис.

Но вернёмся к первой части заседания. На рассмотрение депутатам выдвинут законопроект, который на три года продлевает закон о социальных гарантиях в виде компенсационных выплат по аренде стоимости жилья отдельным категориям медиков.

Виктория Эрисе, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Социальные гарантии очень популярны. Эта компенсационная выплата очень востребована среди наших медработников. Средства бюджета на 2026-й и 2027 год уже предусмотрены в бюджете, которые действуют. На 2028 год мы будем предусматривать при планировании бюджета на следующий плановый период».

Также парламентарии рассмотрели законопроект, ограничивающий розничную продажу алкоголя 11 сентября, во время Всероссийского дня трезвости и в дату проведения фестиваля «Арктический берег».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Губернатор внёс предложение тоже ограничить розничную продажу алкоголя в том населённом пункте, где проходит мероприятие. К примеру, на Кольской набережной, значит, это будет город Кола, если в Мурманске, значит, город Мурманск».

По итогам деятельности за 2024 год отчитался уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов. По его словам, в этот период поступало немало сложных вопросов. Половина из них была от участников специальной военной операции и членов их семей.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Вопросы были самые разнообразные. От поиска пропавших без вести. Всегда родственники надеются, что они находятся в плену, что они живы. Установление этого факта, наверное, было основное в моей работе – жив человек или пропал без вести».

Также вопросы касались социальных выплат, переселения из ветхого аварийного жилья, проблем в сфере ЖКХ и из мест лишения свободы.

Отметим, что во время заседания обсуждали и кандидатов на место уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области. Парламентариям представили две кандидатуры, одна из которых действующий омбудсмен.