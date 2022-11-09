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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.22 19:30

День пианиста съёмочная группа «Арктик-ТВ» встречала в Детской музыкальной школе №1 им. А.Н. Волковой

8 ноября прошёл праздник День пианиста. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила одну из старейших музыкальных школ области, чтобы рассказать о людях, которые учат детей прекрасному.

Музыка вызывает разные эмоции у человека. Она может довести до слез, так и подарить мгновения беззаботного счастья. Слушая игру на фортепьяно, как будто погружаешься в умиротворяющую терапию.

В День пианиста мы решили узнать, что значит музыка для тех, кто ей живёт.

Ольга Овечкина, преподаватель фортепьяно Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой, г. Мурманск: «Это состояние души. Но и кроме всего прочего - это огромный труд. Потому что пианист должен очень много трудиться, чтобы поддерживать свою пианистическую форму. Пианист - это многоплановая специальность и далеко не все становятся концертирующими исполнителями. В основном, пианисты - это прекрасные концертмейстеры, которые аккомпанируют струнным, духовым и народным инструментам. Но я считаю, что одной из наиболее важной сферы деятельности пианиста - это преподаватель музыкальной школы».

Ольга Овечкина, педагог и концертмейстер со стажем, этому делу она посвятила большую часть своей жизни.

Ольга Овечкина, преподаватель фортепьяно Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой, г. Мурманск: «Неважно, будут ли ученики наши в будущем профессиональны музыкантами, важно привить им любовь к музыке, важно, чтобы музыка была с ними всю жизнь. Вообще, я им немного завидую, потому что они впервые погружаются в этот мир звуков, они впервые будут знакомиться с истинными шедеврами фортепьянного искусства».

В раннем возрасте дети впитывают знания как губка, стремятся выучить сложные композиции и уже мечтают выступать на большой сцене.

Полина Каргова, ученица Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой: «Мне мама сказала, что это очень красивая игра. Я с ней согласилась, потому что мне понравилось, я сюда пошла, чтобы научиться играть не только школьную программу, но и другие произведения. Я иногда играю для души, вижу себя пианисткой в будущем».

Несмотря на многолетний опыт, для учителей музыкальной школы работа не превращается в рутину, а успехи подрастающего поколения только мотивируют на покорение новых вершин.

Виктория Сидоренко, преподаватель фортепьяно Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой, г. Мурманск: «Люблю музыку и люблю детей. Наверное, через детей моя любовь больше раскрывается. Потому что учить их, прививать любовь к музыке, это дорогого стоит, мне кажется».

Днём они наставники, а вечером артисты. Концертная деятельность приносит пианисту особое удовольствие, несмотря на опыт, волнение перед выходом на сцену, накатывает волнение каждый раз, как в первый.

Виктория Сидоренко, преподаватель фортепьяно Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой, г. Мурманск: «На сцене - это уже как праздник, потому что ты показываешь свою работу, над которой ты долго работал. Это приятно, тем более аплодисменты. А кто не любит аплодисменты за проделанную тобой работу?!».

У взрослых людей тоже есть шансы научиться игре на клавишных. Проверено.

Сила и труд всё перетрут, на первых порах обучению поможет усидчивость и коротко подстриженные ногти. Ведь правильная постановка рук на инструменте - целая наука.

И вот спустя непродолжительное время, с помощью всего четырёх клавиш получается приятная мелодия.

Играть музыку - труд, который не каждому по силам, но он возвышает человека и воспитывает в нем прекрасное.

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