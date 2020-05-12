К акции «День Победы на всех языках» присоединились и сотрудники Росгвардии. Они сняли видеоролик, на котором запечатлели исполнение легендарной песни «День Победы» на разных языках народов России.

Творческий марафон объединил талантливых представителей ведомства из разных регионов России - от районов Крайнего Севера и Сибири до Кавказа. Напомним, что акцию «День Победы на всех языках» запустил исполнитель этого хита Лев Лещенко.