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День за днём с «Арктик-ТВ»04.05.18 19:30

День Победы город встретит во всей красе

Мурманск готовится к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За порядком на улицах города круглосуточно следят специалисты Управления дорожного хозяйства.

В преддверии праздничных мероприятий силами муниципального учреждения обновляются ограждения, чистятся зеленые зоны вдоль дорог. Дорожные рабочие выполняют уборку лестниц и остановок в ручном режиме и механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров от песка.

– Управление дорожного хозяйства – для города стратегически значимое предприятие, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Сотрудники учреждения не зависимо от погодных условий выполняют регулярную уборку дорог и внутриквартальных проездов. В этом им помогает современная техника. В этом году парк предприятия пополнится – будет приобретено 20 новых машин.

Надо отметить, что помощь областному центру в уборке городских магистралей оказывает Мурманский морской торговый порт. Накануне майских праздников портовики предоставили муниципалитету всесезонный вакуумный погрузчик. Год назад предприятие передало городским службам во временное пользование два вакуумных пылесоса.

– Всего с городских улиц уже вывезено более 400 кубических метров песка и пыли, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Борисович Ланин. – На дорогах областного центра ежедневно трудятся более 80 единиц техники.

Городские службы приводят в порядок улицы и проспекты, парки и скверы, площади и зеленые зоны. У мурманчан есть прекрасная возможность присоединиться к этой работе, выйдя на традиционный общегородской субботник, который состоится 5 мая. Каждый может в этот день выйти в свой двор и привести в порядок придомовую территорию, ближайший сквер, палисадник. За рабочим инвентарем можно обратиться в свою управляющую организацию.

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Последние комментарии

анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
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Петров И.В., пенсионер
04.05.18 22:00
Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Артем
04.05.18 21:26
а я в шоке от Ушинской! как говорится кто о чем, а у бизнесменов одни деньги на уме: лишаются части прибыли от потери богатого клиента, возможно крышевания, а еще рабочим на 3 копейки больше платить
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
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