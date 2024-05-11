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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.24 20:30

День Победы предопределил информационный фон уходящей недели

В 11-й раз Знамя Победы пронесли легкоатлеты ЗАТО Александровск, преодолев маршрут из Гаджиево в Полярный общей протяженностью более 22 километров. Это традиционная эстафета Победы, которую жители посвящают защитникам Заполярья и воинам-победителям.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Екатерина Крюкова, заместитель директора Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, Елена Герасимова, заведующая отделением фольклора Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Владимир Путин в пятый раз в истории России стал президентом. В Большом Кремлевском дворце состоялась церемония его инаугурации.

Военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции, поделились опытом работы с инженерами-саперами Северного флота. Службу специалистов и раньше сложно было назвать простой, а теперь им приходится сталкиваться новыми реалиями.

В 11-й раз Знамя Победы пронесли легкоатлеты ЗАТО Александровск, преодолев маршрут из Гаджиево в Полярный общей протяженностью более 22 километров. Это традиционная эстафета Победы, которую жители посвящают защитникам Заполярья и воинам-победителям.

Школьники со всей Мурманской области заступили на вахту «Почётный караул» у памятника Алёше.

Наши нахимовцы примут 9 мая участие в параде. А накануне в стенах учебного заведения подняли Знамя Победы.

Мурманчане почтили память погибшим за Родину северянам на митинге памяти в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне и возложили цветы у памятника Анатолию Бредову.

Росгвардейцы навестили ветерана Великой Отечественной войны и жительницу блокадного Ленинграда Нину Ткаченко.

Примерить китель мужа и почувствовать, сколько весит доблесть, честь и ответственность: девушки ЗАТО Александровск приняли участие в фотопроекте, посвящённому Дню Победы.

Работа медсестры не так проста, как думают некоторые пациенты. Эти женщины выполняют огромный объём работ, направленный на лечение и спасение людей. В преддверии профессионального праздника были подведены итоги конкурса, который проводили среди медработников первичного звена.

Результаты конкурса «Энергия поколей» подвели в компании «Мурманэнергосбыт». В нём принимали участие 28 трудовых династий. Главным критерием отбора – количество лет, которые представители фамилий сообща проработали на предприятии. Совокупный стаж у рекордсменов составил 100 лет.

Фестиваль научных открытий «ARCTIC WAVE» провели в Мончегорске. Два дня здесь была Мекка для изобретательных ребят, которые стремятся сделать нашу жизнь комфортной и современной. Все форматы фестиваля были встроены в концепцию «Город инженерных решений» — территорию, где постоянно кипят процессы исследований, созидания и улучшения.

Пасхальные богослужения прошли во всех храмах закрытых городов. Особой эта ночь стала и для прихожан старейшего в Александровске Свято-Никольского храма Полярного.

Полярный альпийский ботанический сад встретил весну цветением - репортаж Марии Рябенковой из благоухающего райского уголка посреди заснеженных Хибин.

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