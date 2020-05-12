День Победы провели по экспресс-варианту

В этом году 9 мая у Алёши совсем немноголюдно. Здесь утром собрались представители правительства Мурманской области и городской администрации. Кроме них - военные. На этом всё. Свои коррективы внесли ограничения, принятые в регионе в связи с пандемией коронавируса. Торжественный митинг - тоже по экспресс-варианту. Несколько военных песен, речь минут на пять и минута молчания. Сразу за этим - возложение цветов.

Несмотря на то, что вирус провести массовое празднование одной из самых важных дат в истории России не позволил, герои минувшей войны забытыми не остались. Праздник состоялся, правда, для большинства в формате онлайн.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я вчера с несколькими разговаривал нашими ветеранами. Сейчас поговорил по телефону, вчера нескольким даже доставляли самое необходимое. Понятно, что меры ограничения, которые есть, их необходимо выполнять. Но я уверен, что нам удастся помимо онлайн, отпраздновать осенью этот праздник ещё и в оффлайн».

Пока точных дат переноса праздничных мероприятий Дня Победы нет. Предположительно, праздновать будем осенью, после того, как коронавирусная инфекция в стране окончательно сойдёт на нет. Тем не менее, часть мурманчан решила это дело не откладывать. Сразу, после того как официальные лица покинули площадку перед памятником, территорию рядом с Вечным огнём заполнили горожане. Семья Князевых даже решила устроить свой небольшой «Бессмертный полк». Они пришли сюда с портретами участвовавших в Великой Отечественной войне родственников.

Большинство же жителей города смотрели трансляции 9 мая по телевизору или в интернете. Также все желающие могли поучаствовать в многочисленных онлайн-мероприятиях.