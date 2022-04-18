День Победы северяне встретят на улицах и площадях городов

Более 1300 человек и 62 единицы боевой и исторической техники будут задействованы в военных парадах, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы в Мурманске и Североморске 9 мая.

Помимо военнослужащих в военном параде в городе-герое примут участие представители других силовых структур и ведомств, мурманские нахимовцы и участники движения «Юнармия». Механизированная колонна будет представлена историческим танком Т-34, береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», современными танками Т-80 БВМ, бронетранспортерами, реактивными системами залпового огня, арктической и другой военной техникой.

В мурманском параде примет участие сводный военный оркестр территориального гарнизона. Воздушный парад авиации пройдёт по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Парады традиционно состоятся на главных площадях Мурманска и Североморска. Подготовка уже началась. 4 мая пройдёт первая тренировка на улицах городов. Генеральная репетиция запланирована на вечер 6 мая.

9 мая на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота будут подняты флаги расцвечивания. Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.