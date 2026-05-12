День Победы в ЗАТО Александровск: «Бессмертным полком» жители трёх городов и населённого пункта прошли по главным улицам муниципалитета

Военнослужащие шагали парадными расчётами, со сцен прозвучали главные песни о военных годах.

Воевал в танковых войсках, был в плену, но вернулся домой. Сергей Галанин прожил до 82 лет. Герой семьи Буяновых сегодня, словно живой, глядит внимательным взглядом с портрета. Помнят его искренним и любящим жизнь.

Татьяна и Александра Буяновы, жители города Полярного: Он был добрым, отзывчивым. У него было две дочки и сын, но он рано погиб. А у старшей дочки, то есть моей мамы, были три девчонки. Он нас, девчонок, очень любил. И правнучкам тоже досталось любви».

Начали 81-ю годовщину со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне в ЗАТО Александровск с акции «Бессмертный полк» - сотни жителей пронесли штендеры с именами тех, кто боролся с фашизмом на советской земле. Боролся и победил.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я сегодня иду со своим отцом, который молодым пареньком в 17 лет был призван в ряды Красной Армии в февраля 44-го года, воевал на Первом Прибалтийском фронте, зенитчиком был. После был переброшен во Владивосток на войну с Японией. Служил в армии до марта 1951 года».

Дарья Новожилова, жительница города Полярного: «Мама рассказывала, что он был на войне, получил ранение лаза, но потом вылечили глаз».

В руках педагога Елены Каремко портрет дяди, который не дожил до Победы считанных месяцев. Оставался верным отчизне до последнего вздоха.

Елена Каремко, жительница города Снежногорска: «Наша семья связана с Великой Отечественной войной очень тесно. У меня воевал дед Иван - он обеспечивал солдат необходимым. Будучи директором первого шинного завода в Ярославле, добровольцем ушёл на фронт. И я детям говорю: «Ребята, гордитесь! Где вы живете? Это приграничный город, который не удалось захватить фашистам. В три города, которые не были захвачены ими, немцы входили только пленными!».

А некоторым посчастливилось посчитать морщинки в уголках глаз своих родных, сжать их ладони, послушать рассказы - непридуманные истории с фронта.

Валентина Граб, директор школы №266, г. Снежногорск: «Я помню его хорошо, в детстве играла его наградами. Рассказывал, как побывал в плену, войну застал в Польше, был офицером. Бабушка прошла всю войну с ним рядом, дважды побывала в плену, чтобы найти своего мужа».

Правопреемница великого подвига - современная Россия - и сегодня продолжает доказывать, что правда, свобода и вера на её стороне.

Константин Карпов, председатель организации «Союз ветеранов СВО и участников боевых действий» ЗАТО Александровск: «Сегодня шёл не только с участниками Великой Отечественной войны, но и с героями настоящего - с теми, кто не может быть с нами, с моими братьями, сослуживцами».

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Для меня очень важно, чтобы мы помнили, сохраняли историческую память. Вижу, что очень много молодёжи, это важно, когда дети идут с портретами своих героев, это значит, что они знают историю, интересуются. Дети — это наше будущее, значит, мы в надёжных руках».

В Полярном по сложившейся традиции праздник подхватили военнослужащие Кольской флотилии. На площади Двух капитанов парадными коробками промаршировали представители подразделений Северного флота.

Ольга Улиткина, директор школы искусств ЗАТО Александровск: «Город Полярный - город воинской славы, он пропитан памятью и историей, победами наших дедов и отцов. В городе живут и продолжают нести службу дети, внуки и правнуки тех защитников, которые защищали нашу родину и продолжают защищать и дарить нам мирное небо над головой».

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Мы несем в сердце свою победу: помним своих защитников, помним своих дедов, гордимся ими, всеми, кто принёс великую Победу. Это было трудно, но тем величественнее подвиг».

Митинги в память о погибших советских воинах состоялись накануне священного праздника. Например, в Гаджиеве цветы несли к бюсту легендарного подводника, Героя Советского Союза, человеку, имя которого носит город, в течение всей недели и, конечно, поклонились подвигу моряка в День Победы.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Наверное, в этом году впервые на День Победы у нас на площади в Гаджиево есть место, где по правильному можно возложить цветы к памятнику Магомета Гаджиева, потому что не было в городе памятников, погибшим в годы Вепликой Отечественной войны. Мы их всех любим, помним и ценим».

Открыли мемориальный комплекс в сентябре прошлого года, теперь цветы у его подножья никогда не вянут.

Мурманская область внесла свою лепту в Великую Победу. Воины 14-й армии нашего родного Северного флота в течение трёх лет сдерживали натиск немецко-фашистских войск, не дали захватить город Мурманск. Семь подводников стали Героями Советского Союза. Мы горды, что в школе подводного плавания, которая была заложена подводниками в годы Великой Отечественной войны, сегодняшнее поколение подводников успешно реализует задачи, конечно, вспоминая школу в те страшные годы.

Выставка военной техники, полевая кухня, выступления артистов творческих коллективов муниципалитета - ЗАТО Александровск отметил праздник масштабно, душевно, по-семейному тепло, так, как умеют только жители закрытых гарнизонов.

Напомним, в год пандемии, когда массовые мероприятия были отменены в связи с тяжёлой эпидобстановкой, культработники провели День Победы в каждом дворе Гаджиева.

Мария Кожемякина-Бельчикова, художественный руководитель Центра культурного развития «Прометей», г. Гаджиево: «Придумали эту акцию. На украшенном грузовике ездили по дворам и дарили праздник гаджиевцам».

Для города морской доблести акция «Поём всем двором» стала регулярной и любимой: подпевают знакомым песням прямо из окон домов. Особенно это важно для тех, кто в силу обстоятельств не может присоединиться к событиям на городских площадях.