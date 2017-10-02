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День за днём с «Арктик-ТВ»02.10.17 19:30

День поэзии Заполярья посвятили известному поэту Владимиру Смирнову

Произведения Виктора Тимофеева, Николая Скромного, Михаила Тверцова и, конечно же, Владимира Смирнова. В областной научной библиотеке состоялся День поэзии Заполярья, посвящённый памяти известного поэта Владимира Александровича Смирнова.

Конференц-зал областной научной библиотеки забит до отказа. Здесь и взрослые, и дети, и люди пожилого возраста. День поэзии Заполярья традиционно собирает большое количество ценителей стихотворного слова. Здесь рассказывают стихи и поют песни на слова заполярных авторов.

В этот раз День поэзии Заполярья состоялся в день рождения известного поэта, переводчика и публициста Владимира Смирнова. Он родился и умер в Териберке. Там, на доме, где он жил, установили памятную доску в честь поэта.

Посетителей в Мурманской областной научной библиотеке столько, что в помещении не хватает мест и дополнительные стулья несут из читального зала. Сетуют организаторы мероприятия лишь на то, что  хотелось бы им видеть на таких встречах больше молодых лиц.

- К сожалению, не всегда получается охватить молодёжь, потому что они заняты целую неделю в учебном процессе или в вузе, или школе, - сказала Марина Чистоногова-Доценко, ответственный секретарь Мурманской областной общественной организации «Союз писателей России». - И в субботу как-то детишек сложно вытянуть. Но мы, конечно, стремимся к тому, чтобы были дети. Я надеюсь, что дети сегодня придут. Пусть немного, но придут. Потому что для чего существует литература? Для воспитания души, для воспитания молодого поколения. Мы работаем на молодёжь.

 

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