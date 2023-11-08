День посвящения провели в Полярном для первокурсников филиала Мурманского арктического университета

В основном, это будущие судоремонтники, которых с нетерпением ждут на работу в профильных предприятиях муниципалитета.

Добро пожаловать на борт, который отнесёт вас к студенческой жизни. Пристегните ремни, мы начинаем посвящение в студенты филиала Мурманского арктического университета в Полярном! Перед вами новички судоремонтного дела: вчерашних выпускников школ будут учить ремонтировать суда и корабли. Правда, пока они лишь пытаются представить и понять, что придётся пережить в ближайшие годы.

Анна Гаринина, студентка филиала Мурманского арктического университета в г. Полярном: «Здесь очень приятные люди. Здесь очень комфортно, а педагоги – просто нет слов, чтобы описать».

Дмитрий Карпота, филиала Мурманского арктического университета в г. Полярном: «Перспективы, например, можно потом пойти на высшее образование».

А вот Кристина уже на четвертом курсе, вместе с одногруппниками подходит к финальной точке обучения. Именно они, как старшие товарищи, и проводят День посвящения. Хочется, признаются ребята, чтобы это стало одним из ярких моментов студенческой жизни. А атмосферу в учебной деятельности создадут педагоги.

Кристина Головкова, студентка филиала Мурманского арктического университета в г. Полярном: «Очень дружный коллектив, добрые преподаватели, всегда поддерживают и помогают».

Ежегодно в колледже проходит набор на обучение по программам средне-профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. В том числе, имеются бюджетные места.

Денис Лутцев, директор филиала Мурманского арктического университета в г. Полярном: «Наш филиал даёт средне-профессиональное образование, в первую очередь, это судостроители, судоремонтники, которые потом будут работать на наших заводах в Полярном и Снежногорске».

В числе преподавателей - специалисты судоремонтных организаций ЗАТО Александровск, которые обеспечивают ребятам получение практических навыков будущей профессии.