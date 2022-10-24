День повара на Северном флоте отметили блюдами казахской кухни и концертом

20 октября прошёл праздник День повара. Его традиционно отметили и в Вооруженных Силах РФ. Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, отметили повышенный уровень обслуживания и питания.

Вкусная еда - залог хорошего настроения, бодрости и силы. В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота в Печенгском округе знают об этом не понаслышке. Ко Дню повара на базе воинской части устроили тематический праздник. В нём приняли участие специалисты кулинарных искусств и личный состав соединения, а также военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, прибывшие для прохождения интенсивной подготовки.

Сергей Острожков, начальник продовольственной службы СФ, полковник: «Во всех гарнизонах кухни у нас разнообразные. В этот день мы проводим белорусскую кухню, армянскую кухню. В данном гарнизоне у нас проводится казахская кухня. Продовольственная служба не остаётся на месте и продолжает всегда развиваться. В этом году мы открыли три ресторана армейского питания в воинских частях Северного флота».

В День повара лучших специалистов продовольственной службы Северного флота наградили почётными грамотами за слаженную работу и отношение к труду. А они в свою очередь порадовали военных разнообразными блюдами казахской кухни. Именно на такую был запрос у воинской части.

По словам мобилизованных военнослужащих, уровень питания в армии стал выше по сравнению с временем, когда они служили срочную службу.

Помимо сытного обеда для солдат подготовили развлекательную программу. В столовой гарнизона выступили военный оркестр и творческие коллективы.