День пожарной охраны отмечают 30 апреля

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны, установленный Указом Президента РФ в 1999 году.

В профессиональный праздник во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия, во время которых чествуют лучших спасателей и вручают им государственные и ведомственные награды.

В пожарных гарнизонах организуются экскурсии, выставки и парады ретро и современной пожарной техники.

Поздравил специалистов и глава нашего региона.