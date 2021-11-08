«День Профессии» прошёл плодотворно для студентов МГТУ и Мурманского строительного колледжа им Момота

Учащиеся посетили Мурманскую областную электросетевую компанию, чтобы поближе познакомится с новыми для себя специальностями.

Студенты узнали о тонкостях важного участка по ремонту и наладке энергетического оборудования. Побывали в «сердце» предприятия – в помещении, где расположен оперативно-диспетчерский пульт.

Теория без практики мертва, а практика без теории слепа – в этом уверены сотрудники Мурманской областной электросетевой компании, именно поэтому всегда с удовольствием ждут на экскурсии и практики будущих специалистов из региональных вузов.