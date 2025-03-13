День работника уголовно-исполнительной системы России отметили в УФСИН региона

146 лет назад российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, который положил начало единой государственной системе исполнения наказаний. А УИС по Мурманской области было образовано 84 года назад, в 1941-ом. Сегодня в системе служат более 1500 человек.

Сергей Бондарь, начальник УФСИН России по Мурманской области: «В этот праздничный день я, в первую очередь, хочу выразить слова признательности и благодарности ветеранам УИС Кольского Заполярья. Вы лучшие годы жизни посвятили службе в УИС Мурманской области. Спасибо вам огромное за мощный фундамент, который вы заложили в годы службы для укрепления и развития Кольского Заполярья. Я с уверенностью говорю, что личный состав учреждений Мурманской области достойно продолжает начатые и заложенные вами добрые традиции».

В уголовно-исполнительной системе Мурманской области сейчас функционирует пять колоний разных режимов и два СИЗО. А исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, обеспечивает 11 филиалов инспекции.

На торжественной церемонии в честь праздника 24 сотрудника разных направлений деятельности УИС получили награды за службу.

Татьяна Решетова, заместитель начальника отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области: «Я работала в четырёх колониях до того, как попала в уголовную инспекцию. Опыт большой, интересно работать. Мне помогает семья, дом и наш коллектив очень дружный. У меня большой опыт работы в разных учреждениях. Могу сказать, что коллектив - самое главное».

Алексей Астрелин, заместитель начальника отдела кадров УФСИН России по Мурманской области: «Хочется пожелать карьерного долголетия и роста, здоровья, благополучия. Наступления мира на нашей земле».

После официальной части всех гостей ждал приятный сюрприз – концерт. Его организовали и провели талантливые представители службы исполнения наказаний.