День работников ЖКХ и День защиты потребителей: подводим итоги недели с Иваном Лебедевым и Ярославом Шалагиным

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В ближайший час с обзором самых заметных событий уходящей недели - Александра Ретунская.

День работников ЖКХ и День защиты потребителей. О коммунальных заботах расспросим главу города Оленегорск Ивана Лебедева, а по видеосвязи к нам сегодня присоединится и кандалакшский глава Ярослав Шалагин.

О том, как не попасть впросак, совершая покупки, расскажет председатель общественной организации «Резонанс» Константин Курилович. Отметим, что защитники прав потребителей снова получили президентский грант на оказание бесплатной помощи северянам.

Корабельные вертолётчики с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» провели тренировку по поиску и слежению за подлодками в Индийском океане. Лётчики выполнили полёты на противолодочное охранение отряда кораблей, вели визуальный, радиолокационный и магнитометрический поиск подлодок с использованием радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции. Также они ставили барьеры из гидроакустических буёв. Ранее отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама» принял участие в трёхстороннем военно-морском учении с участием боевых кораблей и судов обеспечения России, Китая и Южно-Африканской Республики. «Горшков» – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Он вооружён недосягаемыми для систем ПВО гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше...

В Мурманском арктическом государственном университете открылась выставка, посвящённая событиям на Донбассе…

Защита семьи и Родины – долг настоящего мужчины. Ежедневно добровольцы из нашего региона отправляются в зону СВО. Одним из них стал коммунист из Североморска. На перроне мурманского вокзала его провожала семья и однопартийцы…

ЛОР, аллергологи-иммунологи, офтальмолог, гастроэнтеролог, акушер гинеколог, ортопед-травматолог – такой десант из врачей высадился в Ловозеро, где состоялась акция «Аллергодесант+». Подробности в материале наших корреспондентов…

Вновь сесть за парту и вспомнить школьную программу. Родители будущих выпускников школ попробовали сдать ЕГЭ. В рамках всероссийской акции, они прошли экзамен по русскому языку. Какого это спустя годы вновь испытать волнение школьника, расскажем прямо сейчас…

Вчера вместе с родителями пробный ЕГЭ написал и глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов. Своими впечатлениями он поделился с нашими корреспондентами…

Облдума может увеличить субсидии авиаперевозчикам, работающим на мурманском направлении. На эти цели предлагают дополнительно выделить почти 110 миллионов рублей. Поддержка затронет авиаперевозки по направлениям: Мурманск - Сочи, Мурманск - Казань, Мурманск - Тюмень, Мурманск - Нижний Новгород, Мурманск - Пермь и Апатиты - Санкт-Петербург. Финансирование будет осуществляться из разных источников: часть выделит федеральный бюджет, часть возьмут на себя авиаперевозчики, часть – регион.

В Апатитах планируют открыть исправительный центр для осужденных. Однако, не всем жителям города нравится идея такого соседства. Некоторые люди боятся, что с ними рядом будут жить серьёзные преступники. Другим просто не нравится, что по их улицам будут ходить люди с судимостью. А что такое исправительный центр на самом деле? На этот вопрос искали ответы журналисты «Арктик-ТВ»…

Как школьникам не ошибиться с выбором профессии? Нужно «примерить» профессию на себя. Так ученикам одной из гимназий Мурманска удалось побывать в роли детского врача…

На этой неделе ученики «Академии телевидения» отправились на генеральную репетицию в театральную студи «Домино». Будущие журналисты познакомились с юными актёрами и разузнали всё о будущем спектакле. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете…