День радио встречаем вместе с Дмитрием Афиногеновым и Машей Максимовой

В 1895 году 7 мая (по-новому стилю, 27 апреля по-старому) российский физик Александр Попов представил изобретенный им прибор участникам заседания русского физико-химического общества.

Изобретение представляло собой аппарат, «принимавший со значительного расстояния электромагнитные колебания и записывающий их». Так всё и началось.

Сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отмечает День радио с гостями - Дмитрием Афиногеновым, директором ООО «Регион Медиа», и Маше Максимовой, smm-специалистом.