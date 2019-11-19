День ракетчика и артиллериста отмечают на Северном флоте

Профессиональный праздник День ракетчика и артиллериста отмечают специалисты Северного флота, которые несут службу на боевых кораблях, подводных лодках, а также в сухопутных и береговых частях.

Артиллерийские комплексы морского и берегового базирования, самоходная и реактивная артиллерия - главная ударная сила Северного флота. Они способны нанести поражение противнику на расстоянии от десяти тысяч километров до нескольких сотен метров и сделать это с ювелирной точностью.

Подводники-североморцы ежегодно проводят по несколько пусков баллистических ракет «Булава» и «Синева». В этом году отличились экипажи атомных подводных крейсеров стратегического назначения «Юрий Долгорукий», «Карелия» и «Тула». В середине октября крылатыми ракетами «Калибр» поразили мишени экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодки «Северодвинск».

Береговые ракетные и артиллерийские войска надёжно стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. Береговые ракетные комплексы «Бастион» показали свою высокую эффективность во время высокоширотных учений. Этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа.