День России отметили с размахом на главной площади Мурманска

Холод и июньский снег не помешал жителям Мурманска присоединиться к всеобщему празднованию одного из самых главных праздников страны - Дня России. На центральной площади столицы Заполярья собрались жители и гости города, чтобы вместе отметить этот знаменательный день.

Официально праздник в честь Дня России в Мурманске открыли воспитанники нахимовского училища. Курсанты обучаются военно-морскому ремеслу всего год, но уже беспроблемно маршируют по центральному проспекту, впрочем, такой опыт для них не нов. Ребята участвовали в параде Победы 9 мая и справились со своей задачей, по словам командования, успешно. Сегодня задача даже легче, нужно пройти строем от улицы Комсомольской до Пяти Углов и выступить перед зрителями.

Верен флоту и своей стране! Так можно сказать и про Олега Пазюру. Капитан всю свою жизнь посвятил флотской службе. Мужчина признаётся, что ещё в молодости он решил встать на защиту Родины. Начал свою военную карьеру в Севастополе, а потом оказался в Мурманске. С тех пор столица Заполярье буквально покорила капитана.

- Мурманчан люблю и Севастополь люблю, Крым люблю! Слава Путину! Слава России! Крым был с нами, есть и будет! - Олег Пазюра, капитан третьего ранга.

Молодёжь тоже проявила инициативу и приняла участие в народном гулянии. Кто-то пришёл с друзьями, кто-то с семьёй, а кто-то и вовсе пригласил свой рабочий коллектив.

На празднике многие жители Мурманска нашли себе что-то по вкусу. Традиционно прямо на площади разбили небольшую ярмарку: вкусные угощения, шашлыки, сладкая вата и поделки ручной работы - для истинных патриотов страны. Тут же и танцевально-спортивные конкурсы для самых маленьких, чтобы не замёрзнуть.

На сцене для гостей праздника исполнили свои номера самые знаменитые творческие коллективы города, так же самые активные участники гуляний поучаствовали в конкурсах, получили подарки и призы на память.