День российского кино в эту субботу отметят и в Мурманске

Событие затронет сразу несколько площадок в центре города. Откроют «Ночь кино» у ДК Кирова, где будет установлен уличный кинотеатр. Акция продолжится и в сквере на ул.Ленинградской и в Художественном музее. Начало в 17.30.

Событие затронет сразу несколько площадок в центре города. Откроют «Ночь кино» у ДК Кирова, где будет установлен уличный кинотеатр. Акция продолжится и в сквере на ул.Ленинградской и в Художественном музее. Начало в 17.30.

Художественный музей - для тех ценителей киноискусства, кто предпочитает уютные залы, а не уличные просторы. День российского кино («Ночь кино») здесь отметят так же масштабно, как и на Пушкинской или Ленинградской улицах в центре Мурманска.

Помимо выставки «Школа-Традиции-Современность» в музее в рамках Дней российского кино будут организованы кинопоказы фильмов отечественных режиссёров.

Подробную программу «Ночи кино» в Мурманске можно найти в группе регионального Министерства культуры в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, основными площадками праздника станут Мурманский областной художественный музей и его подведомственное учреждение – Культурно-выставочный центр, а также уличные кинотеатры на Пушкинской и Ленинградской.