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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.22 19:30

День российской науки отмечают в стенах Мурманского государственного технического университета

С каждым годом вуз всё больше модернизируется, подстраиваясь под стандарты современности.

Локомотив знаний в современном мире - молодое поколение, готовое не просто получать их, но и создавать что-то новое, не боясь экспериментов. Специалистов в области развития Арктики готовят в стенах МГТУ. Совсем недавно в вузе был открыт новый комплекс, в котором обучаются будущие рыбоводы, специалисты в сфере аквакультуры.

Петр Кравец, заведующий кафедрой биологии и водных биоресурсов: «Аквакультура – это развивающееся направление региональной экономики, которая когда-нибудь будет занимать лидирующие позиции, поэтому необходимо подготовить как кадры, так и соответствующие технологии. Здесь можно отрабатывать технологии по выращиванию различных рыб».

Создание новых научно-исследовательских лабораторий на базе технического университета - это показатель современности подходов развития Арктического региона и кадровой политики, акценты в которой делают на профессиях и направлениях обучения, востребованных в Заполярье.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас порядка 1900 исследователей работает в регионе по разным направлениям и исследованиям. Мы бы хотели, чтобы эта цифра росла, потому что в первую очередь, это инновационные технологии. Чем больше мы проводим фундаментальных и прикладных исследований, тем быстрее растёт экономика».

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета: «Мы уже для себя определили в стратегии развития пять ключевых приоритетных направлений. Первое из них посвящено строительству, энергетике, техническим и инженерным системам, также логическое продолжение работ, которые ранее стартовали – это, конечно, химия, экология, безопасная жизнедеятельность, направления, связанные с аквакультурой и биологией».

В МГТУ активно работают лаборатории по изучению возможностей глубокой переработки биоресурсов для дальнейшего применения в различных отраслях промышленности. Молодые учёные уже добились успеха в этой сфере. 

Дарья Колотова, заведующая научно-исследовательской лабораторией химии, технологии и морских биоресурсов МГТУ: «Лаборатория наша работает не так долго, мы открылись первого октября прошлого года. В данный момент мы активно ведём исследовательскую работу, уже опубликовано несколько научных статей в высокорейтинговых журналах. Я считаю, что это большое достижение. Ведётся объемная работа в рамках хоздоговорных исследовательских работ с компаниями Мурманской области».

Молодым учёным, сотрудникам лабораторий МГТУ предстоит решать важнейшие задачи, в том числе и в области фундаментальной науки, а  поможет им – поддержка правительства.

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