День рождения Андрей Чибис провёл в рабочих встречах в Москве
День рождения Андрей Чибис провёл в рабочих встречах в Москве
Накануне губернатор Мурманской области в столице нашей Родины провёл несколько важных для развития нашего Арктического региона встреч.
Было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области, Сколковским институтом науки и технологий и Мурманским арктическим университетом. Лучшие практики будут внедряться в МАУ, а наши студенты смогут участвовать в образовательных программах Сколтеха - искусственный интеллект, биомедицина, энергоэффективность – всё, что будет способствовать развитию науки и технологии в российской Арктике.
Вопросы развития жилищного строительства в Заполярье подробно обсудили губернатор Андрей Чибис с генеральным директором «ДОМ. РФ» Виталием Мутко. Напомним, что сейчас в регионе возводится 20 многоквартирных домов – таких объёмов строительства у нас не было со времён СССР.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-PRO Деньги (16+)Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) в крупнейших банках России достигает 31%-PRO Валюту (16+)Курс евро подпрыгнул почти на 2,25 рубля, доллар вырос на 1,71 рубля-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)«Военные коммунальщики Северного флота приступили к весенним осмотрам объектов Минобороны России»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года