День рождения Андрей Чибис провёл в рабочих встречах в Москве

Накануне губернатор Мурманской области в столице нашей Родины провёл несколько важных для развития нашего Арктического региона встреч.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области, Сколковским институтом науки и технологий и Мурманским арктическим университетом. Лучшие практики будут внедряться в МАУ, а наши студенты смогут участвовать в образовательных программах Сколтеха - искусственный интеллект, биомедицина, энергоэффективность – всё, что будет способствовать развитию науки и технологии в российской Арктике.

Вопросы развития жилищного строительства в Заполярье подробно обсудили губернатор Андрей Чибис с генеральным директором «ДОМ. РФ» Виталием Мутко. Напомним, что сейчас в регионе возводится 20 многоквартирных домов – таких объёмов строительства у нас не было со времён СССР.