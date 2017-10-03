День рождения город-герой встретит краше и чище

День города приближается. Городские службы начали готовить Мурманск к 101-й годовщине. Свой праздник столица Заполярья встретит во всей красе. Флаги, световые конструкции и другую праздничную атрибутику уже начали устанавливать на улицах нашего города.

Рабочие подметают тротуары и проезжую часть, убирают опавшую листву. Такая работа ведётся не только в центре, но и в других районах Мурманска. Свой день рождения город должен встретить чистым и опрятным. Помимо уборки дорог, рабочие дорожных служб с мылом отмывают остановки общественного транспорта. Заляпанные стёкла прозрачных коробок на глазах удивлённых прохожих становятся кристально чистыми.

- Наше учреждение осуществляет комплексную уборку всего города. Наши работники проводят очистку зелёных зон от листвы и комплексную промывку остановочных комплексов, - сообщает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». – Мы занимаемся и украшением города, мы должны развесить флаги и установить световые конструкции.

Пока одни чистят и подметают, другие украшают город к торжеству. По основным магистралям города на столбах уже появились яркие флажки. Рядом с остановкой «Площадь Пять Углов» уже установили яркую праздничную конструкцию. Порадует горожан и праздничная иллюминация. Её специально к празднику отчистили от осенней грязи.

- Подновили мы городскую Доску почёта, ко Дню города чуть-чуть подправили стелу Мурманска, световую подсветку, - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Всё идёт в плановом режиме.

Несмотря на то, что в городе стало уже прохладно, фонтаны в скверах на день города работать будут. На консервацию их начнут закрывать только с 9 октября. А праздник состоится в субботу, 7 октября, на площади Пять Углов в центре Мурманска.