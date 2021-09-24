День рождения Мурманска отметим 3 октября

На сайте администрации Мурманска появилась афиша празднования Дня города, которое состоится в воскресенье, 3 октября.

Стартует большой праздник традиционным мотопробегом из Колы в Мурманск. Тем самым мотосезон для байкеров будет торжественно закрыт.

Далее в центре города откроют различные площадки. Гостей ждут ярмарки, спортивные и развлекательные соревнования, выступления квнщиков, мурманских и питерских творческих коллективов. Также будут открыты поэтические зоны, танцевальные и детские игровые.

Главным местом притяжения станет центральная сцена на площади Пять Углов. Здесь состоится большой праздничный концерт, шоу-дронов, маппинг-показ и фейерверк.