День рождения отмечает главная звезда мурманского океанариума

Серый тюлень Филя празднует 34-летие.

Для тюленей 34 года – очень почётный возраст. Но наш мурманский Филя вовсе не похож на пенсионера, и отдыхать не любит. Артист всегда с удовольствием встречает гостей и выступает на публике.

Вместе с Филей выросло не одно поколение мурманчан. Он друг взрослых и детей уже многие годы. По признанию его коллег, сотрудников океанариума, вместо праздничного торта он получит своё любимое лакомство – большую треску.