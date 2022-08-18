День самовара отметили жители посёлка Верхнетуломский

Это не только весёлый праздник с песнями и чаепитием, но и возможность вспомнить о русских традициях. Жители посёлка Верхнетуломский собрались выпить ароматного чая со сладостями, тем более и повод для этого есть.

Это не только весёлый праздник с песнями и чаепитием, но и возможность вспомнить о русских традициях.

Жители посёлка Верхнетуломский собрались выпить ароматного чая со сладостями, тем более и повод для этого есть.

Ирина Конкина, методист МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба»: «Сегодня у нас празднуется «День самовара». Это интересный праздник, он проводится по всей нашей великой России и не только. Проводится он в рамках Года культурного наследия, которым Владимир Владимирович Путин объявил 2022 год».

Начался праздник с подготовки главного виновника торжества – самовара. Его растопкой занимается Юрий Савченко. Организациями чайных церемоний он начал увлекаться ещё в 2010 году. А свой первый улун опробовал заметно раньше - в 90-е прошлого века в одной из вьетнамских забегаловок.

Впечатления от дегустации тогда были самими яркими – напиток буквально раскрыл глаза, и не на пару часов, а на два дня.

Юрий Савченко, самоварный: «Самовар готовится следующим образом: наливается вода вот в эту дырочку. Можно в принципе снять крышку, после этого туда закладываются шишки, включается горелка и разжигается огонь. Самое главное в этом процессе - потом не упустить момент затухания, надо добавлять шишки пока не закипит вода. Шишки хорошо горят, это раз, их много вокруг, это два. В принципе и красиво».

Программа праздника включает две традиции чаепития – русскую и китайскую. Согласно нашему обычаю: чай следует пить долго, не впустую, а со сладкими закусками – сушками, баранками, пряниками, вареньем и кусочком сахара.

А вот по китайским обычаям процесс выглядит немного иначе.

Юрий Савченко, самоварный: «У нас есть чай, есть вода и у нас остаётся дело вот за этой посудкой. С виду она, может быть, с первого взгляда кажется странной и кукольной, но каждый элемент выполняет определённую функцию. Вот сюда мы насыпали чай. Это такая пиалочка для знакомства с чаем, знакомство с ароматом, т.е. она специально такой формы, чтобы её взять в ладони, опустить сюда нос и сделать обычных два три вдоха - выдоха. Этот чай у нас «Изумрудные спиральки». Приятный запах, чем-то на улун похож, мне кажется».

Знакомство с чаем произошло, затем чайные листья пересыпают в чайник и заливают горячей водой. Первая заливка - это ещё не заваривание, ей просто омываются чашки. Со второго пролива напиток можно пробовать и с каждым разом он раскрывается всё больше. Деталей и нюансов в таком процессе много, например, подставка, на которой стоит посуда, называется чабань.

А какое чаепитие без развлекательной программы?

Такие тематические встречи, по мнению жителей Верхнетуломского, способны привлечь гостей в их отдалённый, но самобытный населённый пункт.

Анна Тарасова, гость праздника: «Праздник помогает сближению людей. Надо, чтобы больше было этого добра. В посёлке мало кто между собой общается, а на мероприятия приходим и сближаемся больше».

Такие праздники помогают людям не только отдохнуть от повседневной суеты, но и не забывать о традициях.