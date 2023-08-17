День секонд-хенда журналисты «Арктик-ТВ» отметили в комиссионке!

Несмотря на дождливую погоду съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась в комиссионный магазин. Поводом послужило то, что 17 августа празднуется День секонд-хенда.

Считается, что первые комиссионные магазины появились в СССР ещё в конце 20-х годов прошлого века. До того, как возникли комиссионки, существовали обычные барахолки. Люди не сразу поняли, что гораздо удобнее посетить вполне комфортабельный магазинчик, чем толкаться на улице, выбирая товары на рынке. Частыми посетителями комиссионок были дипломаты и другие люди, имевшие возможность выезжать за границу. Приходили они сюда отнюдь не за покупками, а для того, чтобы выставить на продажу заграничные вещи. Внешне комиссионка была простым магазином с большим прилавком, без каких-либо излишеств.

Конечно же сегодня их облик изменился. В Мурманске насчитывается около 25 магазинов. Это одежда и различная техника. Сегодня съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила одну из комиссионок города. Мы узнали, пользуется ли их услуги популярностью, какую одежду они принимают и возможно ли что-то подобрать стильное и удобное для себя в таком месте.

С первого взгляда и не скажешь, что это магазин по продаже вторичного товара. Юлия Соболева сооснователь проекта, говорит, что толчком для открытия своего комиссионного магазина послужило рождение ребёнка. Детские вещи быстро складировались на полке, их нужно было куда-то девать. Когда чадо подросло, магазин плавно поменял профиль на женскую одежду.

Юлия Соболева, сооснователь комиссионного магазина: «Мы принимаем вещи строго, случается, что мы людям отказываем. Мы стараемся принимать вещи только актуальных фасонов. Смотрим на состояние вещи, чтобы не было пятен, повреждений. У нас есть машинка от катышков, это наш верный помощник. Все вещи мы отпариваем. всё проверяем тщательным образом».

Журналист «Арктик-ТВ» решила воспользоваться услугами стилиста. Анна Репина помогла выбрать ей из всего ассортимента удобный и повседневный образ. Перебрали несколько видов джинсов, пересмотрели разные рубашки, сумки, обувь. Акцент делали на осень.

Получился кэжуал-стиль. Как отмечает стилист, главными его чертами являются удобство и комфорт. Сама же Анна, несмотря на большое количество женских магазинов, часто прибегает к услугам комиссионок и советует их своим клиентам.

Анна Репина, стилист, имиджмейкер: «Это классная возможность приобрести вещи, которые достаточно хорошего качества, но за минимальные деньги, а не за те, когда они стоили изначально».

Безусловно, между современными комиссионными магазинами и их советскими аналогами пролегает пропасть. В период дефицита на такие учреждения был высокий спрос. Сейчас, многие обходят их стороной, но всё познается в сравнении, Комиссионка - это и отличная возможность дать вторую жизнь залежавшемся вещам.