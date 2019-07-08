День семьи, любви и верности отмечали в Мурманске

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В одном из торговых центров столицы Заполярья организовали благотворительную ярмарку и концерт.

Рабочая неделя началась с удивительного светлого праздника - Дня семьи, любви и верности. В этот день принято чтить Петра и Февронию Муромских, хранителей семейного очага. Активная заполярная молодёжь организовала ярмарку в мурманском торговом центре.

«Тут представлены несколько мастер-классов, они будут интересны и для малышей, - рассказывает Анна Морозова, заместитель директора Объединения молодёжных центров. - Это различные раскраски, мастер-классы по изготовлению сувениров, украшений. Здесь помимо Объединения молодёжных центров присутствуют и наши партнеры».

Петр и Феврония - православный идеал светлых чувств, любви и верности. Но, согласно преданию, великое чувство между князем и дочерью пчеловода возникло благодаря доброй хитрости молодой девушки, сумевшей привязать к себе будущего мужа. Значит ли это, что супруги могут «лгать во благо» или нет, каждый решит для себя. Главное, чтобы оба были счастливы.