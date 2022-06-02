День Северного флота - во флотской столице состоялся большой концерт «ZA ВМФ»

Патриотический концертный тур «ZА ВМФ» проходил на территории 5 городов России с 13 мая по 1 июня. Акция состоялась в Севастополе, Калининграде, Владивостоке, Каспийске. Завершающий концерт организовали в Североморске.

На сцене перед зрителями выступили, в том числе и приезжие артисты.

Патриотический концертный тур «ZА ВМФ» проходил на территории 5 городов России с 13 мая по 1 июня. Акция состоялась в Севастополе, Калининграде, Владивостоке, Каспийске. Завершающий концерт организовали в Североморске.

В рамках программы выступили Денис Майданов, Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, группы «Баян-микс» и «Послезавтра», а также творческие коллективы региона.

Для гостей работали интерактивные площадки, акции «Кораблик Победы» и «Родной герой». 1 июня Краснознамённому ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 289 лет.

С недавнего времени отсчёт ведётся от 1733 года, когда в высоких широтах России была создана первая военно-морская база, а в современном виде флот был сформирован в 1933 году.