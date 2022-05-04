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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.05.22 19:30

День солидарности трудящихся отметили и в областном отделении КПРФ

Представители областной ячейки партии коммунистов всегда участвовали в первомайских демонстрациях и шествиях, чтобы напомнить о ценности ежедневного труда, который формирует будущее страны. Однако из-за ковидных ограничений событие уже третий раз состоялось в формате торжественного собрания. Партийцы поздравили друг друга с Днём трудящихся. К слову, во встрече приняли участие и гости из Норвегии, а началось собрание с традиционного исполнения международного пролетарского гимна. Артур Попов, первый секретарь обкома КПРФ в г. Мурманск: «Роль труженика, его вклада в общее дело, в общую заботу о стране сейчас особо возрастает, потому что происходит санкционное давление на страну на нашу, на Россию. Беспрецедентное давление, ни на одну страну ещё не было такого давления».

Татьяна Ковалёва, председатель общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России» в г. Мурманск: «Желающих было очень много, но мы ограничили явку в связи с нашим небольшим помещением».

 

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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