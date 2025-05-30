День соседей на детской площадке провели жители с улицы Крупской областного центра

Кажется, что жители Заполярья суровые, хмурые и неразговорчивые, однако, пообщавшись с ними поближе, приезжие удивляются, насколько мурманчане добрые и лёгкие на подъём. Доказательству этому - праздник «День соседей», который состоялся в одном из дворов на улице Крупской.

Алена Кузнецова, региональный координатор проекта «Школа ЖКХ»: «Я хочу отметить, что в этом дворе уже 11-й год празднуется День соседей. На самом деле, я стараюсь бывать на всех праздниках этого двора, потому что я хочу отметить работу председателя ТСН Кристины Эдуардовны Грасс. Вилите отличный двор, огромное количество труда в него вложено».

Кристина Грасс, председатель ТСН «Гармония»: «Идея с организацией дворовых праздников для нас не нова. Мы регулярно на протяжении нескольких лет проводим новогодние мероприятия, мы проводили День соседей, правда, он у нас проходил в несколько малочисленной форме, потому что не было такой мощной поддержки со стороны проекта «Школа ЖКХ». Сейчас, конечно, у нас гораздо больше аудитория. Как вы можете видеть, больше участников и больше гостей».

Во дворе был слышен не только детский смех, но ещё и яркая задорная музыка, под которую выступил танцевальный коллектив «Импульс Севера», артисты вместе с ребятами исполнил флешмоб. Кроме того, участники праздника прошли деловую игру от «Школы ЖКХ» и поучаствовали в весёлых конкурсах, победа в которых всегда награждалась сладкими призами.

Светлана Некрасова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Польза от таких мероприятий огромная. Люди начинают общаться – это прежде всего. Люди начинают разговаривать, решать какие-то вопросы, возможно, находить решения. Поэтому, я считаю, что эти праздники обязательно нужны для объединения соседей».

День соседей в России проводится уже несколько лет подряд и уже объединил более 4,5 миллиона человек. В Мурманской области в рамках праздника прошло более 150 событий, куда входят домовые квесты, субботники, мастер-классы и чаепития по-соседски.