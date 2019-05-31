День соседей объединил управляющую компанию и жителей дома

Чистый двор, высаженные деревья и кустарники - так отметили Международный день соседей и в Ленинском округе столицы Заполярья. Жители дома № 14 на улице Саши Ковалева каждый год объединяют свои усилия с управляющей компанией, которая помогает им саженцами и плодородным грунтом.

Давно известно, крепкая дружба между соседями – дело хорошее и созидательное. Здесь жители не только отлично ладят, но и сообща заботятся о своей придомовой территории. Каждый год в Международный день соседей под окнами девятиэтажки появляются новые зелёные насаждения, которые активисты дома высаживают своими руками, так двор выглядит уютным и ухоженным. Не остается в стороне и управляющая компания.

«Ежегодно в летний период группой компаний «Севжилсервис» проводится озеленение, завоз грунта, - рассказывает Семён Ситник, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис». - Жители с удовольствием идут к нам на встречу и озеленяют дворы по своему усмотрению. Заказы от жителей поступают на кустарники: шиповник, малинник, так как они вырастают невысоко и не закрывают солнце в квартирах первых этажей».

Решение о том, какие новые деревья и кустарники завезти во двор в этом году, принимает совет дома. К этому лету заказали у «Севжилсервиса» боярышник и саженцы рябины.

«Будем сажать кустарники, облагораживать нашу территорию, чтобы было красиво, чтобы детки могли гулять здесь, - рассказывает Валентина Мишина, жительница дома № 14 по ул. Саши Ковалёва, - чтобы симпатично всё было. У нас коллектив хороший, активные все люди, все вопросы мы решаем сообща, проводим собрания здесь, это действительно так».

А пока во дворе кипит работа, активисты дома вместе с сотрудниками управляющей компании уже задумываются о том, какие работы по благоустройству и озеленению будут проводить на следующий год.