День сотрудника органов внутренних дел отметили в условиях строгого режима ограничений

В этом году обычные праздники претерпели метаморфозы - массовые мероприятия запрещены, а немногочисленные памятные даты отмечают более чем скромно. Одна из таких – День сотрудника органов внутренних дел.

Обычно цветы к памятнику солдатам правопорядка в Мурманске полицейские возлагали в торжественной обстановке, к участию в событии привлекали ветеранов. В этот раз всё скромнее - несколько человек из руководства УМВД, все в масках и перчатках.

В этот день принято вспоминать сотрудников правопорядка погибших при исполнении служебного долга. Напомним, сотрудники полиции несут дежурство не только на территории региона, но и на Северном Кавказе, куда каждые полгода отправляется новая группа.

Поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и глава региона Андрей Чибис.