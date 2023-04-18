День советской пожарной охраны отметили в Мурманске

Ветераны-пожарные сегодня почтили память погибших сослуживцев во время Великой Отечественной войны, вспомнили былые и бравые лета/годы.

«С огоньком в глазах», - так говорят пожарные про своих старших сослуживцев – ветеранов. В 1918 году 17 апреля была создана советская пожарная охрана, именно в этот день представители отважной профессии отмечают профессиональный праздник.

Михаил Тимофеев, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области: «Эта служба была создана ещё во времена СССР. За это время изменилась техника, построены новые пожарные депо, но люди остались людьми и, самое главное, всё-таки в борьбе с огнём – это человеческий ресурс. Очень приятно, что каждый год ветераны пожарной службы собираются в этот день, их приглашают и они могут встретиться все, пообщаться».

В связи с пандемией несколько последних лет ветераны не собирались вместе, поэтому эта встреча стала большим праздником. Участники почтили память ушедших в годы Великой Отечественной войны возложением красных гвоздик, посмотрели, как обновился музей «Галерея безопасности», а также оценили новую автомобильную технику.

Альберт Алиев, ветеран: «Я считаю, что это очень важно. Во-первых, мы не теряем связь с поколением, которое пришло нам на смену. А это уже и высоквалифицированные, обученные и оснащённые современной техникой люди. Это очень важно ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе – не терять эту ниточку, которая связывает нас».

Для Альберта Алиева работать пожарным было мечтой детства, и он неотступно шёл к своей цели. Говорит про себя, что он «счастливый человек» раз всё сбылось.

Альберт Алиев, ветеран: «Я и сейчас считаю, что лучшей работы не пожелать. Всё хорошее, что было в жизни, это в основном и было связано с этой работой, потому что она не только приносила удовольствие, а я даже не могу вспомнить ни одного дня, где бы я, например, встав утром, ощутил какое-то нежелание идти на работу. Это было всегда очень хорошее и позитивное настроение на ближайший рабочий день».

Мир пожарных-спасателей – отдельная Вселенная. Как отмечают представители профессии, пожарная часть – это второй дом. А ещё говорят, что пожарные друг другу всегда помогут.

Павел Кропачев, начальник Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области: «Человеку нужно иметь, прежде всего, желание своё внутреннее, понимание, что это за профессия. А всему остальному мы научим».

Работа пожарного непростая, но такая необходимая и важная. Данный праздник – это ещё одна возможность для каждого из нас поблагодарить представителей этой профессии.