День строителя отметили в Мурманске

В областном центре состоялся торжественный митинг, посвященный профессиональному празднику работников строительной сферы. Горожане по традиции собрались возле памятника военным строителям на улице Профсоюзов.

Архитекторы, проектировщики, крановщики - все они отмечают профессиональный праздник - день работников строительной сферы. Ежегодно в честь этого события в Мурманске проводится торжественный митинг, на котором собираются ветераны отрасли, представители власти и молодёжь.

- Сегодня мы видим, что без профессии строителя невозможно нашу жизнь представить, - отметила в своём выступлении Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, - потому что они возводят дома, они возводят города, они строят парки, они строят причалы, аэродромы. Всё благодаря им. Всё это нам на радость. Ведь как приятно получить новую квартиру, увидеть новый микрорайон, прилететь на новый аэродром, это все благодаря строителям!».

Участники митинга возложили цветы к подножию памятника военным строителям и вспомнили тех, кто возводил и восстанавливал Мурманск. Именно благодаря этим людям наш город сегодня самый большой и красивый за Полярным кругом.

- Сегодня всё равно идёт строительство: строят социальные объекты, строятся жильё. Конечно, радует это. А с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы было больше, чтобы это было как раньше, когда не хватало времени, не хватало сил, не хватало материальных возможностей, - говорит Николай Бережной, почётный гражданин города-героя Мурманска, заслуженный строитель РФ, - так как задачи стояли такие, что строители не успевали даже поспать временами».

Например, сейчас ведутся работы по обновлению Театрального бульвара и сквера у памятника Кириллу и Мефодию, строят новые дома, в которые расселяют мурманчан из ветхих деревяшек.