День студента отметили ночью на катке

Для Мурманских студентов празднование Татьяниного дня на льду уже стало доброй традицией. Заполярная молодёжь любит и умеет кататься на коньках, поэтому на фестиваль «Спортивная студенческая ночь» охотно собрались обучающиеся разных вузов и колледжей области.

Анна Чайникова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Сессия уже позади, так что можно веселиться. Мурманские студенты начали с вечера на катке».

Под зажигательную музыку так и хочется начать танцевать, а ещё с ветерком прокатиться на коньках. В этот вечер мурманские студенты делали и то, и другое.

День студента на катке – давняя традиция мурманской молодёжи. Но для первокурсников этот праздник в новинку. Катание на льду – отличный способ сблизиться со своими одногруппниками и весело провести время.

Ну, а если кататься не умеешь, то можно поучаствовать в мастер-классе, а потом, чтобы закрепить результат, сдать нестандартные спортивные нормативы и получить зачёт по физической культуре. Символический, конечно, настоящие-то в мурманских университетах и колледжах уже прошли.

Ирина Овчинникова, организатор, региональный представитель АССК России6 «Мы решили провести это не только весело, но и по-спортивному. Потому что у нас зима, сейчас очень актуальны зимние виды спорта, поэтому нам показалось, что это будет очень интересно».

А пока студентам можно передохнуть, впереди — каникулы. И, может быть, поэтому Татьянин день они так любят и ждут.