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День за днём с «Арктик-ТВ»04.08.17 19:30

День светофора юные северяне отметили флешмобом

Сегодня без светофоров не обходится ни один крупный город, а знание Правил дорожного движения так же обязательно как умение читать и писать. 5 августа ежегодно отмечают День светофора, этот праздник поддержали и мурманчане.

Летом в городе  остаётся довольно много детей, часть из них посещают оздоровительные лагеря при образовательных учреждениях. Один из таких расположен в  школе № 18. Чтобы знакомые и наверняка уже поднадоевшие за год учёбы парты не вызывали тоску в глазах ребят, воспитатели стараются устраивать для юных северян интересные и полезные мероприятия.  Например, сегодня в гости в отряд пришли сотрудники прокуратуры и автоинспекции. А поводом такой встречи стал праздник – День светофора.

- Мы вам расскажем и напомним, как нужно правильно переходить через дорогу, на какой свет светофора это  надо делать, - пояснили цель своего визита люди в погонах. – А ещё мы подарим вам книжки, чтобы вы с родителями все эти правила ещё раз изучили.

Сигналы электронного регулировщика и то, что они обозначают, уже знают все без исключения ученики. Азы правил дорожного движения преподают ещё в детских садах. Нередко  первоклашки сами ходят из дома в школу и обратно через переходы, внимательно всматриваясь в  светофоры, понимая, что торопиться никогда  не стоит. А вот то, что дети знают назубок сигналы  автоинспектора, подаваемые жезлом, удивляет, так как не каждый автомобилист вот так сразу вспомнит все тонкости движения полосатого жезла в руках постового.

Впрочем, винить в забывчивости взрослых, которые привыкли к распространённым сигналам, не стоит, ведь сегодня без светофоров невозможно представить нашу жизнь. Но так было не всегда, первый светофор появился в России в 30-м году прошлого века. Установили электрический регулировщик на одном из перекрестков Ленинграда, а через некоторое время ноу-хау появилось в Москве. В современном мире знать Правила дорожного движения так же обязательно, как умение читать и писать.

- В каждом отряде, в каждом классе оформлены стенды по правилам дорожного движения, в библиотеке организована выставка литературы по этой теме, - рассказала Татьяна Трофимова, директор школы № 18  г.Мурманска. - В школе ведётся постоянная работа в этом направлении.

За каждый правильный ответ - подарок - представители ГИБДД вручают маленьким знатокам светоотражающие значки, которые обязаны во время  полярной ночи носить на одежде все младшие школьники. А специалисты прокуратуры так и вовсе приготовили массу сюрпризов, том числе и сладких.

- Принесли детям подарки – книги и плакаты, иллюстрирующие дорожные знаки, требования дорожной разметки, правила поведения, - рассказывает  Михаил Бойцов, помощник прокурора Ленинского округа г.Мурманска . – Дарим ребятишкам книги по безопасности дорожного движения.

В завершение праздника его участники устроили перед зданием школы маленький флешмоб и выпустили в небо воздушные шары. Как и положено – красного, желтого и зелёного цветов.

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