День святого Валентина в России неправильно празднуют! - журналисты «Арктик-ТВ» провели опрос среди земляков

Сегодня День святого Валентина! Поэтому журналисты «Арктик-ТВ» решили выяснить у земляков их отношение к этому спорному для христиан празднику. Срез ответов несколько удивляет:

- А вы празднуете День святого Валентина?

– Да.

– Нет. Это католический праздник, а мы христиане, православные.

- Нет, к сожалению. Потому что муж в командировке.

– Да, празднуем. Сейчас пойдём раф пить.

– День святого Валентина в России неправильно празднуют. Это не день только влюблённых. Это день дружбы, всех родственных чувств и прочее.

– Нет, не отмечаю. Мне не нравится этот праздник.