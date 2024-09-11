День трезвости: в Мурманске северяне смогли пройти бесплатное медицинское обследование

Узнать уровень сахара и кислорода в крови. Измерить давление, а также сдать важные анализы. И всё это за пять минут.

11 сентября в России отмечают День трезвости. В связи с этим в Мурманске в центре города развернули мобильный медицинский кабинет, чтобы напомнить северянам о важности здорового образа жизни, а также предоставить возможность пройти первичный скрининг.

Дарья Лапина, специалист Центра общественного здоровья медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Они рассчитаны и на молодёжь, на представителей трудоспособного возраста, но и для лиц старшего поколения. Сегодня можно измерить артериальное давление, получить консультацию врача по первичной профилактике, измерит сатурацию, узнать методом скрининга уровень сахара глюкозы в крови. Сегодня мы предлагаем, что не менее актуально обследоваться на вич и вирусные гепатиты».

Тематические акции проходят регулярно. За полдня такой работы врачи могут принять более 30 человек. Что немаловажно, каждому даются рекомендации исходя из экспресс-результатов мини-обследования. В рамках Дня трезвости северян также проинформировали о влияние алкоголя на организм и негативных последствиях.

Сергей Колосов, главный врач Мурманского областного наркологического диспансера: «Трезво жить хорошо. Это здорово. Пить алкоголь уже немодно. Совсем - не нужно, никто этого не требует. Наша задача – призываем всех вести здоровый образ жизни для того, чтобы показать пример нашим детям, чтобы наши дети тоже были здоровы. Все зависит от нас».

Мобильный медицинский кабинет в этот раз расположился на парковке у железнодорожного вокзала областного центра. Место с большой проходимостью, поэтому довольно быстро образовалась очередь из желающих узнать о своём состоянии организма.

Михаил, участник акции: «Думаю, что это очень важно, тем более что очень быстро приходят результаты. Это удобно».

Марина, участница акции: «Мне просто любопытно было провериться. Тем более, такая услуга хорошая, почему бы и нет».

Также врачи напоминают, что профосмотры и диспансеризация - это важные инструменты для сохранения здоровья. Не забывайте вовремя проходить медицинские обследования.