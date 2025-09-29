День туризма работники индустрии Мурманской области отметили большой выставкой

Они стали участниками большой выставки «Мурманск тревел маркет». Её развернули в одном из торговых центров города.

«Мурманск тревел маркет» - событие, которое стартовало в нашем городе уже в седьмой раз. Здесь свои товары и услуги предлагают представители сферы путешествий и отдыха. Сейчас это развлечения, которые доступны в осенний период и предстоящей зимой.

Полина Гордеева, и.о. генерального директора Туристского информационного центра Мурманской области: «Видно, что интерес возрастает. Люди приходят, им это интересно. Многие даже не путешествовали по родному краю, а здесь - на выставке узнают, что можно увидеть в Мурманской области. Выехать из Мурманска, куда и зачем? И, конечно, потом сами люди приходят в туристско-информационный центр и говорят, мы были у вас на выставке. Некоторые из них выигрывают сертификаты «Северное сияние». Многие живут на севере и не видели его, только из двора. Выигрывают сертификаты на снегоходы, путешествия».

Один из развивающихся видов отдыха как для туристов, так и для самих северян – каякинг. Им можно заниматься на озерах Килпъявр, Каненьявр, на реке Тулома или подальше – в Териберке и на Белом море.

Отдых на гребной лодке в морской воде успокаивающее занятие, схожее с медитацией, делится инструктор Андрей Жуков.

Андрей Жуков, инструктор по водному туризму: «Это доступно для всех. У нас возможность есть и с детьми от 14 лет с родителями на тандемах. К сожалению, сегодня его с собой нет. И также можно на одноместном каяке с 18 лет плюс. Бывает, что люди и в 50, 60 лет приходят».

Популярное место для посещений – Лапландский заповедник. Здесь в любое время года красиво, интересно и очень расслабляюще. Северная природа дарит незабываемые эмоции гостям территории. На которую можно попасть не только в составе туристических групп, но и самостоятельно, по предварительной записи.

Эльвира Матинина, экскурсовод: «Наш специалист по развитию туризма Татьяна Репина будет представлять презентацию, рассказывать про наш туризм, как к нам можно попасть. Какие тропы и какая инфраструктура есть на территории Лапландского заповедника. Ещё мы представляем нашу «Лесную почту». Каждый посетитель сегодня и в течение года может написать нам на электронную почту вопрос о природе или животных заповедника. И наша «Лесная почта» отвечает на эти вопросы».

Выставка «Мурманск тревел маркет» включала в себя не только предложения отдыха и местную сувенирную продукцию. Здесь гости могли поучаствовать в интересных мастер-классах, розыгрышах туристических призов, а также присоединиться к увлекательным лекциям от экспертов индустрии.