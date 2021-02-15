День влюбленных молодёжь провела на катке

День влюбленных мурманская молодёжь провела на льду. Интерактивную программу для них организовала администрация города.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Сегодня мы хотим придать мероприятию более широкий смысл, так как у него называние «С любовью к Мурманску». Сегодня каждый может признаться в чувствах своему любимому человеку: маме, папе, бабушке, учителю и, конечно же, городу Мурманску».

Студенты и школьники не испугались мороза и приняли участие в массовых катаниях на стадионе «Строитель». Вместе с ними на коньки встали и ростовые куклы в форме сердец и персонажей из мультфильмов. Запоминающимся этот вечер сделало и музыкальное сопровождение, к тому же прямо на катке можно было принять участие в конкурсах. Не поскупились организаторы и на оформление - специальные прожекторы превратили площадку в диско-клуб под открытым небом,