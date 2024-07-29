День Военно-морского флота отметили и в городе воинской славы Полярном

Посмотреть на праздник собрались не только взрослые, но и дети.

Традиционно в Полярном День ВМФ России отпраздновали в Екатерининской гавани. В центре внимания зрителей - парад кораблей. В этом году он был дополнен кораблями и подлодками, участвовавшими в параде в Североморске.

Гости из Северной Осетии привезли изображение святых-покровителей, которое вручили командующему. На празднике была развёрнута выставка достижений Кольской флотилии и военной техники. Все площадки посещали не только взрослые, но и дети.

Александр Голубев, ветеран Северного флота: «Мы работаем с молодёжью, со школьниками, помогаем им, стараемся воспитать. Вот, внук Ваня – подрастающее поколение, за которым будущее. Чтобы они приняли всё хорошее, что было у нас, росли настоящими патриотами, защитниками Родины».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Россия – это мощь, сила. Сегодня была гордость за то, что верховный главнокомандующий понимает и знает проблемы флота. Он представляет, что такое флот. Потому что вся история флота и флот сегодня - это та опора, на которой государство сегодня чувствует себя сильным.

В рамках праздничных мероприятий десантники показали яркое представление. Они отработали сценарий освобождения захваченного террористами автобуса. Всё выглядело как в дорогом блокбастере.

Максим Егоров, житель Полярного: «Мне он очень понравился, было много спецэффектов. Всё организовано, очень красивая музыка».

По традиции, не только со зрелищами, но и с угощениями был праздник. Гостей кормили солдатской кашей.